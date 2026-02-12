RC - Dernières infos

Tour Freestyle Romand : les jeunes riders défient la gravité ce weekend aux Crosets

Le Tour Freestyle Romand s’arrêtera pour la deuxième fois ce dimanche au snowpark des Crosets.

La 5ème manche de cette compétition amateur, organisée à travers les stations valdo-valaisannes, réunira près de huitante skieurs et de snowboardeurs freestyle. Sur les rails et les grands sauts enneigés des Portes du Soleil, les jeunes riders défieront la gravité en réalisant leurs meilleurs tricks. Si la plupart des participants ont entre 10 et 20 ans, le spectacle promet d’être très impressionnant.

En effet, les plus jeunes affichent déjà un niveau technique très élevé, inspirés par des athlètes accomplis comme la championne olympique suisse Mathilde Gremaud ou le Chorgue Matis Crettenand. En période de Jeux Olympiques d’hiver, Thierry Favre, coordinateur de l’événement, perçoit l’enthousiasme ambiant.

Avec des modules de snowpark aux difficultés variées, le Tour Freestyle Romand a pour vocation de démocratiser cette discipline au plus grand nombre. Thierry Favre.

Le Tour Freestyle Romand s’adresse autant aux débutants qu’aux initiés afin de forger les athlètes de demain. Dans le Chablais, une trentaine de jeunes riders freestyle bénéficient à l’année d’un encadrement professionnel au sein de la division « Pro-Style » du Ski-club de Champéry.

Antoni Da Campo