Tour-de-Peilz: Nox Orae en mode découverte musicale

La 15ème édition de Nox Orae se déroule du 28 au 30 août à la Tour-de-Peilz.

Ce festival dédié aux musiques actuelles a su se faire un nom auprès des curieux et des amoureux de musique au fil des éditions. Géré depuis plusieurs années par l’association du même nom, le Nox Orae accueille cette année quelques pépites comme « Happy Monday » ou « Viagra Boys ». Et si ces noms ne vous disent rien, pas de panique car la découverte et la curiosité définissent assez bien la philosophie du festival Nox Orae, comme nous le confie Arthur Halbritter, membre du comité d’organisation.

www.noxorae.ch