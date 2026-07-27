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Tour de France: place aux femmes!

Après les hommes en 2022, place aux femmes de vivre un tour de France en Suisse et dans le canton de Vaud. C’est ce week-end et la police vaudoise a prévu un dispositif de sécurité important.

Le Tour de France féminin démarrera samedi en Suisse. Les deux premières étapes de la Grande boucle se tiendront sur sol helvétique, avec un circuit dans le canton de Vaud pour le 1er août et le tour du Léman d’Aigle à Genève le lendemain.

Afin d’assurer la sécurité des coureuses et du public, la police a déployé un important dispositif de sécurité, avec environ 2’000 personnes mobilisées dans les cantons de Vaud, Fribourg et Valais. Le premier-lieutenant David Guisolan, chef de la section communication explique qu’un tel concept sécuritaire n’est pas lié à des craintes particulières :

Toutes les informations sur les horaires de fermeture de route se trouvent sur le site internet du canton de Vaud et Grand départ suisse. Y sont également détaillés les bons réflexes, rappelés par David Guisolan :

Il est également possible de téléphoner à la hotline au 021 315 30 30 pour avoir des renseignements sur ces étapes helvétiques du Tour de France. Les routes empruntées par la course seront fermées 1h30 à 2h avant le passage des coureuses et rouvriront progressivement après leur passage. Les autorités recommandent d’anticiper les déplacements et de privilégier les transports publics.

Les drones seront interdits de vol sur le parcours. Les services d’urgence resteront pleinement opérationnels malgré les perturbations de circulation. Les autorités appellent enfin le public à respecter les consignes de sécurité, notamment à rester derrière les barrières et à ne plus traverser la route dans les 20 minutes précédant le passage des coureuses.