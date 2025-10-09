RC - Dernières infos

TimanFaya: « j’aime le mélange du hip-hop, du reggae et du rock »

« Toujours en marge » : c’est le titre du nouvel album du musicien montheysan Bastien Chenorkian du groupe TimanFaya.

Un album qui sort ce vendredi et dont le vernissage se déroule également demain soir au Port Franc à Sion. Cet opus vous entraînera dans l’univers solaire de cet artiste pour qui la musique ne se limite pas à un seul style.

Le vernissage de ce nouvel album de TimanFaya a lieu vendredi 10 octobre 2025 au Port Franc à Sion.

Site internet:

TimanFaya