Thomas Birbaum (PLR) : « A l’avenir, l’Etat doit cibler les fermetures d’écoles »

La fermeture des écoles valaisannes en raison de la neige en avril avait étonné la population chablaisienne. Cette décision, prise le matin même par l’État, sera questionnée lors de la prochaine session du Grand Conseil valaisan.

La récente fermeture généralisée des établissements scolaires valaisans, à cause des fortes chutes de neige et des risques sécuritaires, sera mise à l’ordre du jour du Grand Conseil valaisan. Lors de la session, qui se tiendra du 5 au 9 mai à Sion, le PLR Thomas Birbaum déposera une interpellation urgente. Le Collombeyroud souhaite faire la lumière sur la décision du Canton de fermer toutes les écoles valaisannes, en raison des intempéries, et de la neige tombée en forte quantité à la mi-avril.

Selon le président chablaisien de la commission des finances de l’Assemblée « cette décision ne concernait pas les districts de Saint-Maurice et de Monthey », et ajoute « dans le Chablais, il pleuvait ! […] nous n’avions pas de dégâts ni de perturbations majeures ». Le Chablaisien évoque une piste dont il faudrait s’inspirer : la méthode appliquée en cas de catastrophes naturelles. « L’été passé, lors des crues du Rhône, l’État a pris des mesures pour le district de Sierre, alors pourquoi généraliser cette fois-ci une décision ? », s’interroge-t-il.

Dans le texte qu’il soumettra à l’autorité exécutive du Canton du Valais, l’élu, sur un ton un brin provocateur, questionne un éventuel « oubli de la présence du district de Monthey dans la délimitation du territoire cantonal ».

Bien qu’il s’agisse d’un phénomène rarissime, aboutissant à une décision tout autant exceptionnelle, il est important pour le député de Collombey-Muraz de demander une clarification à l’exécutif valaisan.





Le libéral-radical ajoute que « cette décision a induit une désorganisation pour des milliers de familles alors qu’il n’y avait pas péril en la demeure ».

Le traitement de l’interpellation se fera le jeudi 8 mai.

Guillaume Abbey