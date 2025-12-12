RC - Dernières infos

Teufelsweg, un ouvrage collectif avec des plumes de la région

Une classe d’école se rend au Simplon pour une sortie scolaire sans smartphones et finit par disparaitre. Que s’est-il passé ? C’est le pitch de départ d’un ouvrage collectif paru cet automne aux éditions Okama.

Dix-sept auteurs ont imaginé chacun leur histoire autour de ce point de départ, dont Maurane Formaz. L’Octodurienne finalise un premier roman, en plus de son emploi d’assistante administrative à la Maison des écrivains, des écrivaines et des littératures à Monthey et de son poste de responsable du concours d’écriture pour l’Association agaunoise Littera découverte.

Rencontre.

« Teufelsweg, le sentier maudit » est disponible en librairie, pour découvrir 17 histoires différentes sur une classe disparue au Simplon.