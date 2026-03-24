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Télé-Leysin-Les Mosses-La Lécherette revoit ses salaires à la hausse pour la saison 2026-2027

L’entreprise de remontées mécaniques Télé-Leysin-Les Mosses-La Lécherette (TLML) augmente les salaires de ses employés.

Dès la saison d’hiver 2026-2027, les collaborateurs du secteur de Leysin actuellement payés à l’heure passeront à des contrats mensuels avec heures garanties, sur la base d’un minimum de CHF 22.75 de l’heure au lieu de 18 francs actuellement. TLML indique dans un communiqué publié mardi qu’une démarche similaire sera déployée progressivement pour les collaborateurs du secteur des Mosses.

Pour rappel, le syndicat valaisan en charge du dossier, le SCIV, avait épinglé en février dernier la station vaudoise pour ses salaires extrêmement bas près de 30 % inférieur à ceux des professionnels valaisans. La décision de Télé-Leysin-les Mosses-la Lécherette intervient donc après une première séance de travail avec le syndicat le 10 mars dernier, posant ainsi les bases d’échanges réguliers sur les conditions de travail dans le secteur.

Com/LJ