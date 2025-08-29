RC - Dernières infos

Tamoil inaugure son champ solaire à Aigle

Une centrale photovoltaïque au vu le jour sur le site industriel de Tamoil à Aigle. Le projet a été présenté ce matin lors d’une conférence de presse.

Installée sur 15’000 m2 de terrain industriel existant, la centrale est composée de plus de 3’000 panneaux solaires. Cette transition énergétique permettra la production de 2,3 millions de kilowatt heure d’énergie par an. Environ 1/3 sera consommés par le dépôt pétrolier, le reste réinjecté dans le réseau, permettra d’alimenter annuellement environ 400 foyers de 4 personnes. Un choix de l’entreprise de partager cette transition. Stéphane Trachsler, membre de la direction de Tamoil Suisse.

Cette conférence de presse a aussi permis au président de Collombey – Muraz, Olivier Turin, présent pour l’occasion, d’évoquer l’avenir du site communal. Un projet de champ solaire sera prochainement aussi concrétisé.

Découvrez le projet en vidéo :