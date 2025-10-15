RC - Dernières infos

Syngenta sanctionné à 7’000 francs d’amende pour entrave à une procédure cantonale

L’Office cantonal valaisanne de conciliation (OCC) propose d’octroyer le plein renchérissement de 3% sur les salaires individuels des employés de Syngenta, l’entreprise chimique de Monthey, soumis à la Convention collective de travail (CCT).

Cette décision fait suite à une requête déposée en avril 2023 par le syndicat Unia Valais, qui dénonçait la perte de pouvoir d’achat du personnel. L’entreprise avait en effet interrompu unilatéralement les négociations salariales en février 2023 pour imposer une hausse de la masse salariale limitée à 2,1% et une prime unique de 1’000 francs, malgré une inflation de 3%.

La procédure a été retardée par l’attitude jugée obstructive de Syngenta, sanctionnée par deux amendes totalisant 7’000 francs pour refus de collaborer et défaut de comparution. Dans sa proposition non-contraignante publiée officiellement mercredi, l’OCC estime que Syngenta, qui a réalisé des résultats financiers record en 2022, dispose largement des moyens de compenser le renchérissement. Unia appelle désormais l’entreprise à appliquer cette décision sans délai.