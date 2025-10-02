RC - Dernières infos

Swiss Skills 2025: le témoignage de deux lauréats de la région

Cela fait maintenant deux semaines que le concours des Swiss Skills s’est déroulé. Lors de cette compétition, de nombreux romands se sont illustrés, à l’image de Joana Duarte et Marie Thévenaz, courtepointières, et Dominik Ventura Dos Santos, droguiste.

Joana Duarte et Marie Thévenaz se sont illustrées dans la catégorie courtepointières, un métier à mi-chemin entre la décoration d’intérieur et la couture. Elles travaillent chez PinkDesign à Château d’Oex, et ensemble, elles ont terminé à la deuxième et troisième place de leur catégorie. Joana Duarte revient sur son parcours lors de ce championnat.

Pour elle, ce résultat est une réelle satisfaction.

Un lauréat aussi dans la catégorie droguiste

Dominik Ventura Dos Santos travaille chez Garrone, à Monthey et il a remporté la troisième place de sa catégorie. Et sa première réaction a été la surprise.

Et cette troisième place était pour lui une valorisation, une reconnaissance de son travail et de ses connaissances.

Dominik Ventura Dos Santos, à l’oeuvre lors de l’examen organoleptique, examen qui consiste à reconnaître différentes substances et plantes.