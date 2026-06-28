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« Swim4LémanHope » propose un relais sur le Léman pour la bonne cause

« Swim4LémanHope » s’est terminé vendredi à Villeneuve, après une semaine de relais sur le Léman. Cette manifestation permet de récolter des fonds pour la fondation Léman hope, qui propose des croisières aux enfants en rémission d’un cancer.

« Swim4LémanHope » s’est tenu la semaine dernière sur le Léman.

Du 23 au 26 juin, ce relais a réuni plus de 1’000 nageurs issus de 52 entreprises entre Genève et Villeneuve, au profit de la fondation Léman hope. Les participants se sont relayés pour soutenir les jeunes en rémission d’un cancer et financer des croisières thérapeutiques. La fondation Léman hope propose en effet des périples à des enfants et à des jeunes en rémission d’un cancer.

Priscille Varillon de Macías, directrice de Leman hope :

Sebastien Torres, participant avec l’entreprise Barclays, explique que la nage est physique mais permet de se dépasser :