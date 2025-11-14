RC - Dernières infos

Suspension du chantier AOMC: le Grand Conseil réclame des réponses

La suspension du chantier AOMC s’est invitée au Grand Conseil ce vendredi, où plusieurs députés ont demandé des explications au Conseil d’État sur les raisons du retard du projet, suspendu seulement quatre mois après le début des travaux.

Le chantier de la ligne AOMC entre Collombey-Muraz et Monthey continue de susciter de vives réactions. Lors de la dernière séance de la session de novembre, ce vendredi, plusieurs députés ont interpellé le Conseil d’État pour dénoncer un retard jugé incompréhensible, alors que le premier coup de pioche avait été donné en mai.

Le conseiller d’État Franz Ruppen a indiqué que les TPC et le canton sont en discussions étroites avec l’Office fédéral des transports, principal financeur du projet. Une séance s’est déjà tenue à Sion avec l’ensemble des partenaires pour faire le point sur la situation. Le ministre de la Mobilité a également rappelé qu’une analyse technique et financière est en cours pour identifier les surcoûts potentiels et proposer des optimisations. Ses conclusions sont attendues au printemps 2026, avant de définir les modalités de reprise du chantier.

Pour mémoire, la société maîtresse d’ouvrage avait annoncé la suspension du chantier le 14 octobre, en invoquant l’impossibilité de faire converger, dans les délais, l’ensemble des conditions techniques et administratives nécessaires au lancement du génie civil.

