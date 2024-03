RC - Dernières infos

Suite des rénovations au château de la Roche à Ollon

La quatrième étape de la rénovation du château de la Roche à Ollon est en cours. Les travaux ont débuté en janvier et se poursuivront jusqu’en automne.

Ils se concentrent actuellement sur le rez-inférieur et supérieur, afin de consolider et restaurer les éléments historiques datant du 13ème – 14ème siècle. Cette phase permet également d’améliorer les aménagements qui servent à l’accueil du public, notamment le théâtre qui sera équipé d’une régie et doté d’un foyer. Jean-François Huck, président de la Fondation du Château.

Des salles aménagées pour des réceptions privées seront par ailleurs mises à disposition.