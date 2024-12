RC - Dernières infos

Suisse Rando souffle ses 90 bougies : retour sur le plus grand réseau pédestre de la planète

La fédération Suisse Rando fête cette année ses 90 ans.

La faîtière nationale du tourisme pédestre et ses associations cantonales jouent un rôle central dans le développement et la promotion des chemins de randonnée. Avec 65’000 km de sentiers balisés en jaune, dont 8’800 en Valais et 3800 sur le Canton de Vaud, la Suisse possède le plus grand nombre d’itinéraires pédestres au monde.

Chaque année, 4 millions de Suisses arpentent ces chemins, faisant de la marche l’activité sportive la plus pratiquée du pays. A l’occasion de ce jubilé, Sébastien Rappaz, futur directeur de Val Rando, est revenu avec nous sur l’évolution des associations de randonnées suisses.

Pour Sébastien Rappaz de Val Rando, au-delà des enjeux climatiques, le plus grand défi pour la pérennité de la randonnée en Suisse reste l’entretien annuel des sentiers, qui peut impacter négativement les finances des communes.

Sébastien Rappaz, reprendra les rênes de Val Rando en janvier 2025.

Il succèdera à Angelica Brunner après 35 ans à la direction.