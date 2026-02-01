RC - Dernières infos

Succès pour l’édition 2026 du Festival international des Ballons de Château-d’Oex

Année exceptionnelle pour le festival international de Ballons de Château-d’Oex, qui a dénombré 7 jours de vols sur les neufs de la manifestation.

Environ 45’000 spectateurs se sont déplacés au Pays-d’Enhaut pour assister au vol des montgolfières.

« Alors que les prévisions météorologiques annonçaient initialement seulement quatre jours de vols possibles, le Festival a finalement bénéficié de sept jours de vols sur neuf, faisant de cette édition une semaine exceptionnelle pour les pilotes, l’organisation et le public« , explique le communiqué de presse.

Le rendez-vous est d’ores et déjà donné du 23 au 31 janvier 2027.