Succès pour la journée du parc Gruyère Pays-d’Enhaut contre le gaspillage à Montreux

Le parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut a organisé samedi sa journée annuelle à Montreux sous le thème du gaspillage alimentaire. Une problématique qui sera abordée dans d’autres travaux du parc.

Le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut organisait samedi sa journée annuelle à Montreux.

Avec comme thème le gaspillage alimentaire. Près de 250 personnes ont pris part au banquet organisé par le parc, l’association Foodwaste et la commune, qui proposait un menu cuisiné à partir d’aliments récupérés. Le but était de montrer que des restes peuvent souvent être valorisés au lieu de les jeter à la poubelle.

Bruno Clément, directeur du Parc naturel régional du Pays-d’enhaut :