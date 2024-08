RC - Dernières infos

Succès du Waterings contest à Territet

Vendredi et samedi, Territet a accueilli la 10e édition du Waterings Contest, cette compétition avec des anneaux balançant au bord du Léman.

Pour la première fois dans l’histoire de la compétition, un athlète étranger, le Néerlandais Nils Valkenborgh s’est imposé dans la catégorie individuelle. La compétition individuelle féminine a été remportée par la Fribourgeoise Francesca Mosar qui participait pour la première fois. En épreuve synchrone, l’édition 2024 a également été marquée par une première: la victoire d’un duo 100% féminin. Les Veveysannes Manon Gerst et Jessica Rullo ont impressionné le jury et ont devancé les champions en titre, Lionel Borloz et Raoul Corthésy, également de Vevey.

Cette édition a rassemblé une trentaine de gymnastes qui se sont affrontés dans les épreuves individuelles et synchrones.