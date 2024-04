RC - Dernières infos

Stop au littering: le Valais lance une campagne le long des routes

En Valais, la quantité de déchets urbains qui jonchent le bord des routes est en forte augmentation. Pour contrer ce littering, le canton lance une campagne de sensibilisation.

« Il y a eu une explosion du nombre de déchets abandonnés le long des routes depuis 2020 », indique le chef du service de la mobilité Vincent Pellissier. Et ce, dans tout le canton. Même constat dans le reste du pays.

À titre d’exemple, dans le district de Monthey et une partie du district de St-Maurice (Massongex, Vérossaz et St-Maurice), le poids des déchets collectés est passé de plus de 7 tonnes en 2020 à plus de 21 tonnes en 2022, et a dépassé les 30 tonnes l’année dernière.

Pour pallier cette problématique, des affiches sont désormais placardées le long des routes valaisannes et dans les stations-service. À noter que le littering est amendable au niveau communal.