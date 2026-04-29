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Stéphane Lambiel a fait de Champéry le centre mondial du patinage artistique

Après avoir fait vibrer les Suisses et le monde par sa maîtrise exceptionnelle du patinage artistique, le médaillé olympique Stéphane Lambiel a transformé son Valais natal en un centre mondial de la discipline : la Skating School of Switzerland.

Aujourd’hui, plus de 200 athlètes internationaux se pressent chaque année au Palladium de Champéry pour bénéficier de l’accompagnement d’élite proposé depuis douze ans par le Petit Prince de la glace. « La sérénité qui règne à Champéry est propice à accomplir des grandes performances. C’est un petit village avec de très grandes ambitions », résume-t-il.

Plus qu’une école, une famille

A la fin de sa carrière sportive en 2010, Stéphane Lambiel, double champion du monde 2005 et 2006, avait l’ambition de faire de sa nouvelle académie une référence mondiale sur glace. Un pari largement réussi depuis : plusieurs virtuoses du patinage ont fait leurs armes au sein de la prestigieuse école comme le Japonais Shoma Uno, double champion du monde, et le Letton Deniss Vasiljevs, médaillé de bronze aux championnats d’Europe. « Au-delà de ces résultats, je m’assure d’insuffler une dynamique de haut-vol », détaille l’entraîneur de 41 ans. « Accompagné de mon coach historique Peter Grütter et de ma chorégraphe Salomé Brunner , nous organisons chaque été un camp qui regroupe les patineurs de toute la planète. C’est l’occasion pour mes athlètes d’être en contact avec des champions. Cet été par exemple, Carolina Kosner, championne du monde et multiple championne d’Europe, s’entraînera puis performera avec nous. »

Plusieurs figures majeures du patinage artistique mondial ont développé leur art à Champéry. Crédit : Anna Kellar

La passion au service des nouvelles générations

La formule Lambiel semble également porter ses fruits avec la nouvelle génération. Cette saison, les deux espoirs suisses, Ean Weiler et Valeriya Ezhova ont tous les deux participé pour la première fois au championnat du monde junior et obtenu d’excellents résultats. « Ça fait plaisir de voir ces jeunes qui en veulent et qui recherchent la perfection », s’émerveille le médaillé d’argent aux JO de Turin 2006. Pour obtenir de tels palmarès, pas de secrets, pas de magie mais du travail et de la précision orchestré par cet amoureux du patinage. « J’observe beaucoup mes jeunes, j’analyse beaucoup les détails afin de rectifier le tir au bon moment tout en gardant les athlètes motivés. Ma responsabilité, c’est de les faire sortir de leur zone de confort tout en maintenant le plaisir. »

Une année remplie de défis

A l’aise sur la glace auprès de ses élèves ou en tant que créateur d’événements, Stéphane Lambiel a profité de cette année olympique pour sortir des sentiers battus. « J’ai eu la chance de collaborer avec Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron pour leur chorégraphie à Milan-Cortina. La danse sur glace n’est pas ma discipline mais me lancer dans l’inconnu m’a énormément appris, avec à la clef, l’or olympique pour le duo », explique fièrement le résident de Champéry.

« Champéry est un petit village avec de très grandes ambitions. » – Stéphane Lambiel Crédit : Radio Chablais

Alors que la saison se termine tout juste, Stéphane Lambiel se tourne déjà vers sa création estivale inédite, inspiré par la musique de la montheysanne Beatrice Berrut : L’Arbre de Lumière. Le spectacle sera présenté pour la première fois le 6 août aux Rencontres Musicales de Champéry. Les amateurs de patinage artistique et de piano pourront admirer les prouesses sur la glace des élèves de la Skating School aux côtés de la médaillée de bronze olympique Lara Naki Gutmann.

Antoni Da Campo