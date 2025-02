RC - Dernières infos

Stéphane Ganzer – PLR : « après un parcours de 15 ans en politique j’ai eu envie de passer à l’échelon supérieur »

6 candidats se présentent pour les 5 sièges qui composent le Conseil d’Etat valaisan.

Il s’agit de Franziska Biner et Christophe Darbellay pour Le Centre, Franz Ruppen pour l’UDC, Mathias Reynard pour le PS, Stéphane Ganzer pour le PLR et Emmanuel Revaz pour Les Verts. Aujourd’hui nous allons nous intéresser à la candidature du Parti Libéral Radical avec Stéphane Ganzer. Actuellement député VS et président de la commune de Noble Contrée, Stéphane Ganzer a été désigné par son parti en fin d’année 2024 enfin de tenter de prendre le siège laissé vacant par le PLR Frédéric Favre.