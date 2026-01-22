RC - Dernières infos

Stéphane Coppey reste vice-président du Conseil d’établissement de l’HRC

Les Conseils d’État vaudois et valaisan ont validé le renouvellement des mandats de Brigitte Rorive-Feytmans, reconduite à la présidence du Conseil d’établissement de l’Hôpital Riviera-Chablais dès le 1er janvier 2026, et de Stéphane Coppey, désigné vice-président pour les cinq prochaines années, avec effet rétroactif au 15 octobre 2025.

Ces décisions s’inscrivent dans le cadre du renouvellement du Conseil d’établissement de l’HRC, composé de neuf membres : six désignés par le canton de Vaud et trois par le canton du Valais.