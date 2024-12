RC - Dernières infos

Stéphane Coppey: « Ces 12 ans étaient d’une richesse absolue, j’ai appris des choses chaque jour »

Stéphane Coppey est encore président du chef-lieu chablaisien pour deux semaines et demie. Celui qui cumule 24 années d’activités politiques au sein de sa commune rendra prochainement les clés de la ville. Bilan.

Pendant un quart de siècle de vie politique, Stéphane Coppey a connu les profonds changements de sa ville, Monthey, qu’il préside depuis 12 ans, et ce, jusqu’au 31 décembre 2024. « J’ai eu la chance d’être à la tête de l’exécutif durant une phase d’investissements » réalise-t-il. En effet, l’édile en a coupé des rubans : ceux de BioArk à proximité du site chimique, du M-Central issu du projet commercial et résidentiel Trollietta, de la Casa Nova (anc. Médiathèque), ou encore du bâtiment rénové de l’EMS des Tilleuls, etc.

Et des premières pierres, il en a posé tout autant, si ce n’est plus : le sentier des Gorges de la Vièze, puis de sa passerelle, la sécurisation des berges de cette dernière, pour les nouveaux bâtiments du centre médico-éducatif La Castalie, la future zone sportive des Verney, en partie terminée, le centre scolaire Mabillon V, et le terminal rail-route. Un dossier qui lui tient à cœur « dès mes débuts à la présidence, je l’avais mis au-dessus de la pile » . Un projet dont les prémices remontent à 2002.

La liste est longue, impossible d’être exhaustif. « Durant ces 12 ans, nous avons investi plus de 300 millions de francs dans nos infrastructures », compte-t-il, tout en esquissant un sourire : « Pour mon successeur (ndlr. Fabrice Thétaz du PLR), il sera question de garder un œil sur les frais de fonctionnement de la commune ». Si des chantiers d’envergure sont à finaliser et d’autres à démarrer, la ville va passer progressivement vers une phase de désendettement, avec une nouvelle municipalité et un nouveau président.

Stéphane Coppey tirait le bilan de sa carrière politique jeudi soir, dans notre émission 17h MAG.

Guillaume Abbey