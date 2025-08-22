RC - Dernières infos

Stand de tir de Châble-Croix : 50 bougies dans la ligne de mire

Créé en 1975, le stand de tir régional de Châble-Croix à Collombey-Muraz célèbre ses 50 ans en 2025. Un demi-siècle plus tard, il accueille trois sociétés au sein de ses infrastructures et de nombreux passionnés chaque semaine.

Né il y a un demi-siècle sous l’impulsion de plusieurs passionnés locaux, le stand de tir régional de Châble-Croix a traversé les décennies. Fondé en 1975, il accueille aujourd’hui trois sociétés distinctes au sein de ses infrastructures. (Les Carabiniers de Monthey, Le Tir Sportif Châble-Croix et la Société de Tir Multicalibre). Des infrastructures qui permettent de pratiquer le tir à 300 mètres, 50 mètres, mais également 25 mètres. Une diversité de disciplines qui attire bon nombre de pratiquants ainsi que les tirs obligatoires de l’armée.

Au fil des décennies, la modernité s’est aussi installée avec l’évolution des infrastructures tout en conservant son esprit sportif et citoyen.

Pour marquer le coup, une journée porte ouverte est organisée samedi durant toute la journée. Des initiations seront proposées au public qui pourra s’essayer gratuitement au tir sportif, et ce, avec une multitude de calibres.

L’entretien complet avec Claude Elsener, président de l’Association du stand de tir régional de Châble-Croix.

© Radio Chablais

/LT