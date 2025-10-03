RC - Dernières infos

St-Triphon: une « action coup de poing » pour sauver les prairies sèches

Le canton de Vaud mène actuellement des travaux de revitalisation sur les collines de St-Triphon. Objectif : préserver un site d’importance nationale, riche en espèces rares, mais menacé par l’embroussaillement et la fréquentation humaine.

Depuis plus d’un siècle, les prairies sèches disparaissent en Suisse : plus de 95% ont été détruites. À St-Triphon, l’Etat de Vaud a lancé une opération de revitalisation entre septembre et octobre pour protéger l’ancienne carrière des Fontenailles, classée d’importance nationale.

Les équipes procèdent à un débroussaillage sélectif pour « remettre en lumière » certaines zones. Les espèces exotiques, comme le bambou, sont arrachées pour laisser place à une flore et une faune typiques de ce milieu calcaire et aride.

Autre volet : la sensibilisation du public. Les accès aux sites d’escalade restent garantis, mais les sentiers seront adaptés et des cordelettes poseront des limites afin de canaliser le passage. Des panneaux d’information viendront compléter le dispositif.

L’opération, menée avec la Fondation Nicole-Debarge, s’inscrit dans la stratégie cantonale de préservation des biotopes. Le canton de Vaud compte 522 sites naturels d’importance nationale, dont 352 prairies sèches.

/ATS-JGA