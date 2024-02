RC - Dernières infos

St-Triphon : le jardin divin de William Aviolat, 91 ans, gardien vénérable d’un éden terrestre

Pour les amateurs de nature et de verdure, pas de doute, le jardin botanique de St-Triphon doit faire partie de vos prochaines découvertes, si ce n’est pas déjà fait. Classé parmi les 23 jardins nationaux, il est le seul à être géré par un seul et même homme, son nom : William Aviolat.

Pour votre prochain bol d’air en pleine nature, vous pouvez vous rendre les yeux fermés au jardin botanique de St-Triphon. Ce havre de paix et de verdure est classé parmi les 23 jardins nationaux protégés par la Confédération. Doté d’une superficie de plus de 15’000 mètres carrés, il doit sa beauté et son entretien à un seul homme, William Aviolat, presque 92 ans, qui n’est autre que le propriétaire des lieux.

Le jardinier du Seigneur

Jardinier de profession, William Aviolat a d’abord monté sa propre entreprise, réalisant des travaux dans les jardins de particuliers. Mais en tant « qu’idéaliste chrétien », comme il se nomme volontiers, il trouvait que ses clients étaient trop égoïstes à privatiser ces parcelles, si bien qu’il a voulu avoir son propre jardin, mais ouvert à tous, en tout temps, de jour, comme de nuit. Ce qu’il commence à réaliser dès 1969, avec l’acquisition des premiers bouts de terrain à St-Triphon, avant une ouverture officielle, en 1975.

Une notion de partage qui est familière à la foi chrétienne, une foi qui a toujours fait partie de William Aviolat. Catholique pratiquant, le nonagénaire a même entreposé trois versets bibliques aux quatre coins de son jardin, histoire de ne pas oublier que même si c’est un homme qui prend soin de ces terres, c’est bel et bien « grâce à Dieu » qu’elles s’expriment.

Une relation forte avec le Tout-Puissant qui lui vaut un surnom : le jardinier du Seigneur.

Un demi-siècle au cœur du jardin

Depuis près de cinquante ans désormais, William Aviolat vit au milieu de son jardin botanique, dans une petite maison qu’il a fait construire. Pavillon d’une seule pièce, rudimentaire, mais où l’on retrouve tout le nécessaire, avec autant de cactus que de bouquins sur la botanique, qui ornent les étagères.

Si la jardinerie et la botanique sont sa passion et sa profession, William Aviolat parle aussi volontiers d’un laboratoire naturel. En effet, grâce à un programme d’échange, de nombreuses plantes et de graines sont échangées avec d’autres jardins botaniques dans le monde.

Malgré son grand âge, William Aviolat continue de prendre soin de son jardin botanique. Le Chablaisien a tout de même anticipé la suite. Son testament est déjà rédigé. Bien gardé dans un coffre-fort d’une banque, ce dernier comprendrait les noms que le nonagénaire a inscrits pour prendre la succession du lieu.

Nous n’en saurons pas plus, mais le Vaudois est serein, car grâce aux nombreuses protections du jardin botanique de St-Triphon, il sait que ce havre de paix perdurera même après son départ.

