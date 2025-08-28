RC - Dernières infos

St-Triphon: 200 ans de tir sportif

Après avoir accueilli plus de 2’500 athlètes à St-Triphon il y a quelques semaines pour la Fête fédérale des jeunes tireurs, le stand de tir des Grands Îles d’Amont célèbre depuis le week-end dernier les 200 ans de l’Association Vaudoise de Tir Sportif.

Un anniversaire qui se poursuit du 29 au dimanche 31 août, et qui permettra aux passionnés et curieux de se retrouver afin de célébrer ce jubilé. St-Triphon est donc devenu la Mecque des tireurs et les organisateurs se réjouissent d’ores et déjà de bénéficier de l’expérience de la Fête fédérale des jeunes tireurs afin de souffler dignement 200 bougies.

Catherine Pilet, Présidente de l’Association Vaudoise de Tir Sportif.

www.tir-vd.ch