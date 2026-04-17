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St-Maurice : passion pour l’aviation et rêve d’enfant pour un documentaire pas comme les autres

« Azimut » : c’est le titre d’un film documentaire à découvrir au Théâtre du Martolet à St-Maurice le 24 avril prochain.

Derrière cette réalisation se trouve Kelian Esteban, une collègien de St-Maurice, plus connu sous le pseudonyme de Kerizz, créateur de contenus. Ce chablaisien a décidé de passer à la vitesse supérieure en proposant son premier film documentaire qui mélange passion pour l’aviation et rêve d’enfant. Une nouvelle étape essentielle pour cet amoureux de vidéo depuis son plus jeune âge.

www.azimutfilm.ch