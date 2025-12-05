RC - Dernières infos

St-Maurice inaugure l’extension de son école et l’agrandissement de sa crèche/UAPE

La commune de Saint-Maurice inaugure ce vendredi les nouveaux bâtiments de deux chantiers importants pour les enfants.

Entre 2024 et 2025, le groupe scolaire II a été agrandi et notamment mis aux normes parasismiques, pour un coût de 7,3 millions. En parallèle, la commune a décidé d’ajouter un étage et d’agrandir la crèche-garderie-UAPE Boule de Gomme, victime de son succès. La facture s’élève pour ce chantier à 1,5 million. Le budget a été respecté pour les deux projets. Des portes ouvertes sont organisées ce vendredi de 17h à 19h.