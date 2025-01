RC - Dernières infos

St-Maurice : de la matière dangereuse s’échappait d’une semi-remorque

Un poids-lourd immatriculé en Roumanie a été intercepté lundi par les agents de la police cantonale sur l’autoroute A9, de Lausanne en direction de Martigny.

Escorté jusqu’au Centre de Compétence du Trafic Lourd (CCTL) de Saint-Maurice, le contrôle a permis d’identifier une fuite de liquide classifié dans les substances dangereuses et représentant un danger pour l’environnement, nous indique mardi la police cantonale valaisanne.

Les policiers ont sécurisé la zone et les pompiers de CIMO, du Chablais et d’Aigle ont été alertés. Aucun blessé n’est à déplorer et le conducteur a été dénoncé auprès du Service de la circulation routière et de la navigation, et s’expose à une forte amende.

Guillaume Abbey