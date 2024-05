RC - Dernières infos

St-Maurice bénéficiera dès cet automne d’un boulodrome digne de ce nom

Saint-Maurice disposera dès cet automne de huit pistes de pétanque extérieures vouées à la compétition comme au plaisir. Un projet mené par le club local de La boule agaunoise.

Saint-Maurice disposera bientôt d’un boulodrome extérieur à l’année. L’association La boule agaunoise, créée en 2020 dans le but de relancer la pétanque dans la commune, a mis à l’enquête un projet de huit pistes à côté des tennis, dans le quartier des Marais. Le club souhaite organiser des tournois et proposer une pratique du sport de plaisir comme de compétition.

Sébastien Derivaz, président de La boule agaunoise :

Par la suite, la société souhaiterait disposer de pistes intérieures. On retrouve Sébastien Derivaz:

Les pistes intérieures devraient être opérationnelles cet automne. Il est possible de soutenir La boule agaunoise en rejoignant le club en tant que membre actif ou passif. Il est possible de contacter la société via Facebook ou par l’adresse labouleagaunoise@bluewin.ch.

Les pistes seront également à disponibilité du public.