St-Légier: à 14 ans, Or Shatil est passionnée d’échecs et a obtenu le titre de Maître International Féminin

Les échecs sont sa passion. Depuis toute petite, Or Shatil, 14 ans, aime ce jeu et s’entraîne plusieurs heures par semaine afin de s’améliorer en vue des prochaines compétitions auxquelles la résidente de St-Légier prendra part.

Elle a déjà obtenu le titre de Maître International Féminin, et est revenue il y a quelques semaines de Géorgie, où elle a participé avec l’équipe (adulte) suisse d’échecs aux Championnats d’Europe par équipe. Un parcours déjà bien fourni et rempli de récompenses, qui a commencé lorsqu’elle était toute petite, lorsqu’elle a vu son père apprendre cette discipline à son frère.

Or est actuellement à la recherche de sponsors pour pouvoir continuer à gravir les échelons et atteindre son objectif de peut être un jour devenir Grand Maître.