Sports de combat : le ring s’enflamme ce soir au 18 ème Mémorial Jorge Martins à Martigny

Près de 2000 spectateurs sont attendus ce soir à la salle du Midi à Martigny pour la 18ème édition du Mémorial Jorge Martins.

Le très populaire gala de sport de combats accueillera cette année près d’une trentaine d’athlètes suisses et internationaux. Les combattants se mesureront dans trois disciplines phares mêlant les attaques aux pieds et aux poings : le kickboxing, le muay thaï et le K1.

Parmi les rencontres très attendues sur le ring : le duel entre le sédunois Agostinho De Sa et l’helvète Eyal Saha pour le titre de champion suisse de boxe thaï. Mais l’événement phare reste le combat pour la ceinture de champion du monde de muay-thaï. L’affrontement opposera le tenant du titre Youssouf Ouattara à Nawaz Hayat.

Pour rappel, le Memorial Jorge Martins se positionne comme la plus importante soirée de sports de combat de Suisse et même d’Europe.