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Spectacles de rue et ambiance sur les terres damounaises

Château-d’Oex va prendre des allures de fête du 22 au 26 juillet à l’occasion du Festival « au Pays des Enfants».

Pour cette 14ème édition, le comité d’organisation reconduit une formule qui a su séduire le public avec des spectacles et des animations de rue pour petits et grands. Le cœur du village damounais va ainsi battre au rythme d’une manifestation devenue une véritable tradition, et ce n’est pas le président du comité d’organisation du festival « au Pays des Enfants », Gabriel Mottier, qui va nous contredire.

www.aupaysdesenfants.ch