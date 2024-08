RC - Dernières infos

SPARK transforme Aigle en terrain de jeu pour les jeunes

La ville d’Aigle accueille le programme SPARK. Du 7 août au 7 septembre, le site des Glariers se mue en une zone ludique pour encourager un mode de vie sain.

Cet été, la ville d’Aigle devient l’une des villes hôtes du programme SPARK. Cette initiative, soutenue par le CHUV et l’État de Vaud, offre aux jeunes un mois d’activités sportives et culturelles gratuites. Depuis lundi et jusqu’au 7 septembre, le site des Glariers se mue ainsi en une zone ludique et sportive, ouverte tous les jours dès midi. Les précisions de l’initiateur du programme, Philippe Furrer :

Ce programme, qui vise à promouvoir un mode de vie sain et actif, a déjà fait ses preuves l’été dernier à Renens et Yverdon avec 14’000 visites enregistrées. Des visites encadrées par un personnel sur place. Julie Duc en fait partie :

Cette deuxième édition de SPARK marque la création d’une association dédiée à la promotion de modes de vie actifs chez les jeunes, un projet qui cherche à s’inscrire dans la durée pour toucher encore plus de jeunes dans le canton de Vaud.