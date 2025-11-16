RC - Dernières infos

Sous le futur EMS de Bex, une villa romaine dormait depuis 1500 ans

Ce qui devait être un simple contrôle de terrain à Bex se transforme en découverte majeure : une villa romaine tapie sous le futur EMS. Un trésor inattendu qui pousse archéologues et constructeurs à avancer main dans la main.

Sur le terrain du futur EMS de la Grande-Fontaine, à Bex, les archéologues ne s’attendaient pas à un tel bouleversement. Ce qui devait être une vérification de routine a révélé une villa de la fin de l’époque romaine, totalement inconnue jusqu’ici.

Sur près de 6800 m², les équipes ont mis au jour des ateliers, des foyers, mais aussi des pièces résidentielles aux maçonneries étonnamment soignées. Céramiques, monnaies, outils, objets précieux : les découvertes s’accumulent et racontent la vie d’un domaine rural prospère entre le IIIᵉ et le Vᵉ siècle. L’étude complète suivra en 2026, mais une certitude se dégage déjà : le site est rarissime, parfaitement conservé et d’une importance majeure pour l’histoire du Chablais.

Conservation détaillée par Lucien Raboud, archéologue d’Archeodunum à l’origine de cette découverte :

Cette découverte a naturellement repoussé le calendrier du futur EMS. Mais selon les archéologues, les deux chantiers peuvent cohabiter sans se contredire. Lucien Raboud :

Les équipes poursuivent pour l’instant le travail minutieux de documentation, photographie et modélisation 3D, des données qui serviront ensuite de base à une grande étude scientifique et à la conservation durable de ce patrimoine.

/JGA