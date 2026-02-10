RC - Dernières infos

Sous l’assiette, les mots: quand la littérature s’invite à table dans les restaurants valaisans

Et si, ce mois-ci, on dégustait aussi des mots avant le plat principal ? En février, la littérature s’invite à table dans les restaurants valaisans avec Sous l’assiette, les mots, une initiative portée par la Société des Écrivain·e·s Valaisan·ne·s. Des textes à lire pendant l’attente du repas, pour transformer un moment ordinaire en pause culturelle.

De Saint-Gingolph à Vissoie, les restaurants valaisans vont servir bien plus que des plats, ce mois de février. La littérature s’invite à table avec Sous l’assiette, les mots, une initiative lancée par la Société des Écrivain·e·s Valaisan·ne·s, la SEV.

Pendant tout le mois, vingt textes inédits, signés par des autrices et auteurs du canton, sont imprimés sur des sets de table et glissés sous près de 70 000 assiettes, dans une cinquantaine d’établissements du Valais romand. Une action qui permet de mettre en lumière les plumes de la région, comme l’explique le président de la SEV, Julien Antoine Bovier :

Ce projet dépasse la simple expérience à table. Il permet aussi de soutenir d’autres institutions liées à la culture et à la littérature, précise encore Julien Antoine Bovier :

La SEV indique avoir conservé plusieurs lots de sets de table, destinés au réassort ou aux établissements qui souhaiteraient rejoindre l’initiative en cours de mois. Les restauratrices et restaurateurs intéressés peuvent prendre contact par courriel à l’adresse presidence@lasev.ch.

À terme, la société envisage de renouveler l’action au mois de novembre. Pour ce faire, elle souhaite également collaborer avec des maisons d’édition, afin d’explorer la possibilité de céder les droits de certains textes issus de livres d’autrices et d’auteurs valaisans.

Restaurants participants dans la région

La Romaine (Martigny) ; Le Loup Blanc (Martigny) ; Lion d’Or (Martigny) ; Les Trois Couronnes (Martigny) ; La Botte (Martigny) ; La Batelière (Le Bouveret) ; Café du Nord (Champéry) ; La Ferme à Gaby (Champoussin) ; Le Central Gangnam (Collombey-Muraz) ; Kavô (Monthey) ; La Taverne (Monthey) ; La Virgule (Monthey) ; Mediterraneo (Monthey) ; Le Capri (Monthey) ; La Treille (Muraz-Collombey) ; L’Épicurienne (Saint-Gingolph) ; Culture(s) Café (Val-d’Illiez) ; La Dent-du-Midi

La SEV, active au-delà de Sous l’assiette, les mots

La Société des Écrivain·e·s Valaisan·ne·s ne se limite pas à cette action pour 2026. Dès le début du mois de mars, elle lancera une série de tables rondes à la Fondation Opale, consacrées aux travailleuses et travailleurs du texte. La première rencontre portera sur le langage comme matière première.

Par ailleurs, le Prix de la SEV sera remis en marge de l’Allpages Festival, qui se tiendra les 13 et 14 juin 2026 à Anzère,

