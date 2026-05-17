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Sous la pluie de Vouvry, le scoutisme valaisan confirme sa vitalité

Vouvry comme vitrine du scoutisme valaisan. Ce week-end, la localité chablaisienne a accueilli près de 600 scouts issus des quatre coins du canton. Pour la mise sur pied d’un tel week-end, le groupe Saint-Hippolyte, qui célébrait pour l’occasion ses 60 ans d’existence, a pu compter sur des jeunes plein de motivation et d’engagement.

Difficile aujourd’hui d’évoquer les jeunes sans parler des écrans. Une réalité qui traverse aussi les mouvements associatifs, y compris le scoutisme. Pourtant, à Vouvry ce week-end, ce sont des centaines de jeunes qui ont choisi la vie en plein air, les jeux de groupe et le camping plutôt que les téléphones. Pour les responsables scouts, il ne s’agit pas d’opposer deux mondes, mais de trouver un équilibre entre numérique et activités hors ligne, et ce dans un environnement social et naturel.

Les précisions d’Alex Güntert, président de l’Association du Scoutisme Valaisan (ASV).

Derrière l’organisation du rassemblement cantonal des scouts ce week-end à Vouvry, ce sont aussi des dizaines de jeunes bénévoles qui ont pris en main la logistique, la cuisine, ou encore les activités. Une implication forte qui dépasse le simple loisir et qui permet, selon les responsables, de développer des compétences concrètes : gestion de groupe, responsabilité, organisation. Pour les scouts, ces expériences sont souvent formatrices bien au-delà du cadre associatif. Alex Güntert.

Un scoutisme valaisan qui continue donc de rassembler largement les jeunes, comme ici à Vouvry ce week-end. Un mouvement qui reste bien implanté, malgré les évolutions de la société.

/LT