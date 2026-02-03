RC - Dernières infos

Solidarité et inclusion au coeur du défi Oron-Milan

Rejoindre Oron, sur les hauts de Lausanne, à Milan à la rame, à pied, à vélo et en ski alpinisme… c’est le défi fou que 19 athlètes amateurs ont décidé de relever. A la clé un objectif : récolter des fonds pour le sport handicap.

5 jours pour avaler quelques 400 kilomètres entre la Suisse et l’Italie… c’est l’objectif que s’est fixé le défi Oron – Milan 2026. Partis ce dimanche de Oron, sur les hauts de Lausanne, 19 athlètes amateurs vont rejoindre le village olympique de Milan jeudi. Leur but : récolter de l’argent pour l’association suisse PluSport qui soutient la pratique du sport pour les personnes en situations de handicap. De Lausanne à Milan les athlètes, accompagnés par un staff de bénévoles, alternent entre rame, vélo, course et ski alpinisme. Un défi fou qui est né il y a environ un an dans la tête d’une équipe de copains. Marc Platel, vice-président de l’association Oron – Milan 2026 et également athlète engagé.

Ce projet unique n’est pas une compétition, les sportifs se déplacent ensemble dans le but aussi de relayer un message d’inclusion. Pour Thibault Sprenger, seul sportif para à faire partie du projet, c’est très important de donner de la visibilité au sport handicap.

Vous pouvez trouver toutes les infos pour soutenir ce projet sur le site internet de l’association Oron – Milan 2026.

Nos images au départ de la deuxième étape:

Le détail des épreuves avec Marc Platel:

Toutes les infos https://www.oron-milan.ch/#:~:text=Du%201er%20au%205%20f%C3%A9vrier,la%20Maison%20Suisse%20du%20Sport.