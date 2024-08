RC - Dernières infos

Solidarité et course à pied à Ollon

Récolter des fonds pour une association : c’est la mission principale de la Cari-Run.

Une course à pied caritative qui se déroulera ce dimanche à Ollon. Et cette année la manifestation souffle ses 10 bougies. Pour Mathieu Pellouchoud, membre du comité d’organisation de la Cari-Run, cette édition revêt donc une saveur particulière et offre déjà de bien belles émotions aux organisateurs.

