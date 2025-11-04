RC - Dernières infos

Solidarité contre la précarité alimentaire à Monthey

Une épicerie solidaire vient d’ouvrir ses portes à Monthey.

Après Sion en 2022, le Bas-Valais accueille ainsi un deuxième point de vente de l’OSEO Valais, l’œuvre suisse d’entraide ouvrière, avec le soutien du Département de la santé et des affaires sociales du canton. Des produits à prix préférentiels sont proposés à la vente aux personnes en situation de précarité alimentaire. Situé dans des galeries marchandes du centre-ville, cet espace tend également à renforcer l’insertion professionnelle tout en visant une viabilité économique. Rappelons qu’en Valais près de 20’000 personnes vivent dans une situation de précarité, soit 6,4% de la population.

Mathias Reynard, Chef du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture en Valais.

Guillaume Sonnati, responsable du secteur Adultes et adjoint de direction OSEO Valais et municipal montheysan