Soirée d’information à Massongex de l’entreprise FAMSA

Le projet de la décharge de type D de Champ-Bernard de l’entreprise FAMSA était présenté hier soir à la population à Massongex.

Le public a pu découvrir les enjeux du dossier liés à la valorisation des mâchefers, les résidus d’incinération urbains. Le projet consiste en une amélioration de la segmentation des déchets et non en une augmentation des volumes. Selon FAMSA, la fabrique d’agglomérés Monthey SA, qui produit des ballasts et des gravillons pour les routes et chemins de fer, la mise à l’enquête devrait intervenir dans les prochains jours. Elle consiste en une modification du plan d’aménagement détaillé, suivie d’une demande d’autorisation de construire. Quant aux mesures liées à l’impact environnemental, elles ont fait l’objet d’un travail minutieux selon Luis Ricardo, Directeur de FAMSA SA.

Rappelons encore que FAMSA exploite une carrière à cheval sur les communes de Monthey et Massongex.