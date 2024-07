RC - Dernières infos

« Soi-même, partout », le message de la pride 2024 à Martigny

Après deux éditions à Sion en 2001 et 2015, la Pride fait son grand retour en Valais. Martigny est la ville hôte de cette édition 2024 qui se déroulera les 19 et 20 juillet.

Martigny accueillera la pride romande les 19 et 20 juillet. Après deux éditions à Sion en 2001 et 2015, ce retour de l’événement marque une étape pour le canton. Organisé dans un village crée pour l’occasion sur la place du Manoir, cet événement célèbrera la diversité et l’égalité des droits pour la communauté LGBTQ+. Au menu de ces deux jours de festivités : animations, concerts, discours officiels et le point culminant de la journée de samedi : la marche des fiertés dans la cité octodurienne. Les visiteurs qui sont invités à être « soi-même, partout » comme l’évoque le slogan de cette mouture 2024. Les explications de la porte-parole de la pride à Martigny, Cindy Giroud :

Près de 10’000 personnes sont attendus pour l’événement. De quoi penser à la sécurité des visiteurs. Et sur ce volet, Cindy Giroud nous indique qu’une attention toute particulière y sera accordée, car il s’agit d’un événement très émotionnel :

Le comité d’organisation recherche encore une vingtaine de bénévoles pour la journée de samedi. Si vous souhaitez apporter votre soutien, veuillez-vous inscrire sur le site internet de la pride de Martigny.