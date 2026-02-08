RC - Dernières infos

Skier en étant malvoyant, c’est possible grâce au GRSA

Vous avez peut être remarqué la semaine dernière sur les pistes des Portes du Soleil des vestes jaunes et rouges… Il s’agit de skieurs souffrant d’un handicap visuel, guidés par leur accompagnant.

Le Groupement Romand des Skieurs Aveugles et malvoyants, appelés aussi GRSA, était sur les pistes de Champéry toute la semaine dernière. Reconnaissable par leurs vestes jaunes et rouges à bande noire, ils en ont profité pour faire connaître leur groupe auprès de la population. Grâce à une personne qui les guide avec la voix en indiquant les directions, les virages ainsi que les potentiels dangers, les personnes atteintes de handicap visuel peuvent ainsi continuer la pratique du ski en toute sécurité. Ce dernier point est l’axe central important pour l’une des guides du GRSA, Nathalie Dupertuis. Elle nous explique quel est le danger principal auquel il faut faire attention en tant qu’accompagnant.

L’un de ces tandems est composé d’Hervé Hirt, skieur malvoyant, et Nathalie Dupertuis, la guide qui l’accompagne. Pour que tout se passe au mieux, une bonne entente est importante et surtout la communication doit être constante.

Et le skieur en situation de handicap visuel a aussi son mot à dire, notamment en ce qui concerne la piste suivante que le tandem va dévaler. Le maître mot du bon fonctionnement de ces journées, c’est le partage. Sauf dans un cas bien particulier, expliqué par Hervé Hirt.

Dans certains cas, les skieurs peuvent passer en mode libre, c’est-à-dire sans guide qui reste derrière. Une satisfaction pour Hervé Hirt.

Pour permettre ces moments de ski « libre », plusieurs conditions doivent être réunies. Nathalie Dupertuis, guide GRSA.

L’un des dangers peut venir des autres skieurs, qui peuvent parfois ne pas faire attention. Nathalie Dupertuis, nous donne quelques conseils pour que la cohabitation sur les pistes se passe au mieux.

Sur les pistes, les plus curieux sont d’ailleurs invités à venir leur poser des questions, avec comme objectif de sensibiliser la population à l’existence du Groupement Romand des skieurs aveugles et malvoyants.