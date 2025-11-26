RC - Dernières infos

Ski en avance : les Alpes Vaudoises et les Portes du Soleil ouvrent dès samedi

On skiera dès ce week-end grâce aux récentes chutes de neige et au froid. Les stations des Chablais valaisan et vaudois pourront accueillir les skieurs précoces samedi, dans des conditions optimales.

Cette année, on skiera en novembre. La confirmation, puis l’annonce se sont faites mardi dans la matinée en ce qui concerne les stations des Alpes Vaudoises, à l’image de Leysin et des Mosses, où les débutants pourront profiter d’un site dédié. Initialement fixée au 13 décembre, l’ouverture gagne ainsi deux semaines sur le calendrier de base.

Ouvrir sans prétériter la période de Noël

A Villars, cinq installations tourneront avec une semaine d’avance sur la date prévue, nous confirme Martin Deburaux, directeur de Télé Villars-Gryon-Diablerets SA. « Nous sommes au-dessus de 1800 mètres, les conditions nous permettent d’ouvrir sans risque. Tandis qu’à Gryon et aux Diablerets, les pistes sont plus basses en altitude. Nous attendrons donc le week-end suivant (ndlr. 5, 6 et 7 décembre) pour ouvrir tout le domaine ». Malgré l’engouement suscité par cette ouverture anticipée, le directeur souligne l’importance des facteurs garantissant les conditions de ski. Martin Deburaux.

Un mètre de neige aux Mossettes

Plus tôt dans la semaine, lundi, c’était le domaine suisse des Portes du Soleil qui annonçait la nouvelle au vu de l’enneigement. « Les débats ont quand même été nourris avec le conseil d’administration de Portes du Soleil Suisse SA. Mais finalement, la météo a joué en notre faveur », se réjouit Charles-Henri Frazier, directeur. Il confirmait même qu’à certains endroits, notamment au sommet de la piste des Mossettes, plus d’un mètre de neige fraîche était tombé ces derniers jours. Et d’ajouter, « nous pourrons même compter sur nos partenaires de la restauration pour l’accueil des skieurs durant leur journée ».

Aux Portes du Soleil Suisse, l’ouverture anticipée concerne les secteurs de Champéry et des Crosets, ce samedi et ce dimanche. Sans fermeture en semaine, mais en dispositif réduit. Les précisions de Charles-Henri Frazier.

Le directeur d’exploitation de Portes du Soleil Suisse SA rappelle « qu’il est impératif d’attendre l’ouverture du domaine avant de s’y aventurer. La sécurisation des pistes étant en cours, il peut être dangereux de se rendre dans ces zones avant le feu vert des responsables de la sécurité ».

Guillaume Abbey