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Sites stratégiques: le Grand Conseil valaisan ouvre la porte à un soutien renforcé

Le Grand Conseil valaisan a franchi une première étape vers un renforcement du soutien cantonal aux sites industriels stratégiques. Une modification de loi, portée par le PLR de Collombey-Muraz, pourrait offrir de nouveaux outils au canton pour accompagner des projets majeurs comme la reconversion de l’ancienne raffinerie.

Le Grand Conseil valaisan a accepté jeudi dernier en première lecture une modification de la loi sur la promotion économique cantonale. Un amendement porté par la députation PLR de Collombey-Muraz qui vise à permettre au canton d’intervenir davantage pour accompagner le développement des sites industriels d’importance. Si la modification légale ne prévoit pas de financer directement des entreprises, elle donnerait en revanche au canton de nouveaux outils pour soutenir l’aménagement de ces lieux stratégiques.

Des moyens qui pourraient notamment profiter à l’ancienne raffinerie de Collombey-Muraz, comme nous le confirme Thomas Birbaum, député PLR au Grand conseil valaisan et président du Conseil général de Collombey-Muraz.

L’amendement n’a pour l’instant franchi qu’une première étape. Mais pour ses défenseurs, il envoie déjà un message important au Bas-Valais et au Chablais, où le projet de reconversion de l’ancienne raffinerie est considéré comme stratégique. Les précision de Thomas Birbaum.

La commission de deuxième lecture doit désormais examiner le texte. Le Grand Conseil se prononcera à nouveau dans les prochains mois sur cette modification de loi.

/LT