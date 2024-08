RC - Dernières infos

Sion: Une femme retrouvée morte aux îles – Appel à témoins

Le corps d’une femme a été découvert mardi dans le plan d’eau du domaine des Iles à Sion, après la découverte d’effets personnels sur les berges. La police lance un appel à témoins pour éclaircir les circonstances de ce drame.

Le corps d’une femme a été découvert le 6 août en fin d’après-midi dans le plan d’eau du domaine des Iles à Sion, à 35 mètres de profondeur. Cette macabre découverte fait suite à l’alerte donnée par des tiers ayant trouvé des effets personnels sur les berges le 5 août 2024 peu avant 21 heures.

Les recherches, lancées immédiatement par la Police cantonale valaisanne avec l’appui de spécialistes, de plongeurs et d’un drone, ont permis de retrouver la victime disparue entre le 4 et le 5 août. La femme, qui se déplaçait à l’aide d’une béquille, reste pour l’heure non identifiée. Une instruction a été ouverte par le Ministère public en collaboration avec la Police cantonale valaisanne.

La police appelle toute personne disposant d’informations à contacter la Centrale d’engagement au 027 326 56 56.