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Simplon 31 à Vevey: un lifting à 7,7 millions pour un bâtiment chargé d’histoire
À Vevey, la Municipalité veut redonner un second souffle à son immeuble historique « Simplon 31 ». Un projet emblématique pour moderniser un parc immobilier vieillissant face aux défis énergétiques actuels.
À Vevey, la Municipalité veut donner un coup de neuf à un immeuble historique. Elle s’apprête à demander au Conseil communal un crédit de 7,7 millions de francs pour rénover en profondeur l’immeuble « Simplon 31 », construit en 1932 et jamais entièrement transformé.
Au cœur du projet : des logements repensés pour mieux correspondre aux besoins actuels, mais aussi une rénovation complète, avec la fin du chauffage au mazout. De quoi moderniser un bâtiment vieillissant face aux nouvelles exigences énergétiques. Pascal Molliat, municipal en charge des bâtiments et de l’énergie :
Pas question toutefois de dénaturer ce bâtiment des années 30, qui fait partie du patrimoine veveysan. On retrouve Pascal Molliat :
Le crédit doit encore être validé. En cas de feu vert, les travaux dureraient environ deux ans, pour une livraison prévue à l’été 2028.
Le saviez-vous ?
À Vevey, les arcades de la rue du Simplon ne datent pas des immeubles eux-mêmes. Elles ont été ajoutées à la fin des années 1970, lorsque la rue a été réaménagée pour élargir la circulation automobile. Les trottoirs ont alors été intégrés directement dans les bâtiments, ce qui a nécessité de creuser les façades pour créer ces passages couverts.
Une particularité qui a réservé une surprise lors du projet de rénovation de « Simplon 31 ». Comme l’explique le municipal Pascal Molliat, ces arcades, conçues selon les normes de l’époque, doivent aujourd’hui être renforcées, notamment pour répondre aux exigences parasismiques actuelles.
Sans présenter de danger immédiat, cette adaptation structurelle s’est toutefois traduite par un coût supplémentaire imprévu dans le projet.
3 mai 2026