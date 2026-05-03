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Simplon 31 à Vevey: un lifting à 7,7 millions pour un bâtiment chargé d’histoire

À Vevey, la Municipalité veut redonner un second souffle à son immeuble historique « Simplon 31 ». Un projet emblématique pour moderniser un parc immobilier vieillissant face aux défis énergétiques actuels.

À Vevey, la Municipalité veut donner un coup de neuf à un immeuble historique. Elle s’apprête à demander au Conseil communal un crédit de 7,7 millions de francs pour rénover en profondeur l’immeuble « Simplon 31 », construit en 1932 et jamais entièrement transformé.

Au cœur du projet : des logements repensés pour mieux correspondre aux besoins actuels, mais aussi une rénovation complète, avec la fin du chauffage au mazout. De quoi moderniser un bâtiment vieillissant face aux nouvelles exigences énergétiques. Pascal Molliat, municipal en charge des bâtiments et de l’énergie :

Pas question toutefois de dénaturer ce bâtiment des années 30, qui fait partie du patrimoine veveysan. On retrouve Pascal Molliat :

Le crédit doit encore être validé. En cas de feu vert, les travaux dureraient environ deux ans, pour une livraison prévue à l’été 2028.