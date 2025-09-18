RC - Dernières infos

Silke Pan distinguée pour avoir transformé l’épreuve en force

La trapéziste et sportive chablaisienne Silke Pan a été honorée par la Schweizer Paraplegiker-Vereinigung. Une distinction qui salue son parcours de résilience et d’inspiration depuis l’accident qui l’a rendue paraplégique il y a plus de quinze ans.

Joie et surprise : c’est avec ces mots que Silke Pan décrit son ressenti après avoir été désignée « Paraplégique de l’année » par la Schweizer Paraplegiker-Vereinigung. L’artiste et sportive, paraplégique depuis un accident de trapèze en 2007, a depuis construit un parcours remarquable : compétitions de handbike, performances artistiques et engagements pour l’inclusion. Cette distinction vient récompenser un chemin de vie hors du commun et une volonté constante de transformer l’épreuve en force.

Invitée dans notre émission 17h Mag, la sportive chablaisienne est revenue sur ce fameux appel qui lui a annoncé qu’elle devenait lauréate de cette distinction en 2025. Un moment qu’elle garde gravé en mémoire. Entretien :

/JGA