Sierre : 50 personnes évacuées à la suite d’un incendie

Un incendie s’est déclaré dans le sous-sol d’un immeuble du centre-ville de Sierre dimanche. Cet incident a nécessité l’évacuation d’une cinquantaine de personnes résidant dans deux immeubles voisins.

Dimanche matin, un dégagement de fumée a été signalé dans le sous-sol d’un immeuble du centre-ville de Sierre. Par mesure de sécurité, près de 50 résidents de deux immeubles adjacents ont été évacués. Une quinzaine de personnes, dont sept pompiers, ont été exposées aux fumées et transportées à l’hôpital pour des contrôles préventifs.

La rue de Sion a été temporairement fermée à la circulation afin de faciliter l’intervention des secours.

Dans le cadre de cette intervention, la Police cantonale valaisanne a pu compter sur l’appui de la Police judiciaire et le soutien de l’OCVS avec trois ambulances, de la Police Régionale des Villes du Centre, des CSI Région Sierre et de Sion et du Groupe d’aide à la conduite GCSPDS. Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de cet incendie.