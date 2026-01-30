RC - Dernières infos

Sept nouveaux cépages suisses pour une viticulture plus durable

Florisia, Elaris, Orellis ou encore Damona : derrière ces noms encore inconnus se cachent sept nouveaux cépages résistants développés par Agroscope. Après 17 ans de recherche, ils promettent des vins de qualité tout en réduisant drastiquement l’usage de traitements phytosanitaires, un atout majeur face au changement climatique.

Florisia, Elaris, Orellis, Damona… ces noms ne sortent pas d’un roman, mais bien des vignes suisses. Sept nouveaux cépages résistants viennent d’être dévoilés par Agroscope, fruit de 17 années de recherche. Leur promesse : des vins de haute qualité œnologique, mais avec beaucoup moins de traitements phytosanitaires. Grâce à plusieurs gènes de résistance, ces cépages permettent de passer de six à dix traitements par an à un ou deux seulement.

Pensés pour répondre aux défis du changement climatique, ces cépages intéressent le terrain. Dans le Chablais, le viticulteur Cédric Gaillard fait partie de ceux qui se projettent avec cette nouvelle génération de vignes :

La performance agronomique ne fait toutefois pas tout. La question du goût reste centrale : quel profil aromatique pour le consommateur ? Réponse avec Cédric Gaillard :

Prochaine étape : leur multiplication. Les premiers vins issus de cette nouvelle génération devraient arriver d’ici 2029.

/JGA